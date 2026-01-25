ООН: Светът е в ера на "глобален воден банкрут"

Светът е навлязъл в епоха на "глобален воден банкрут", който вреди на милиарди хора, обяви доклад на ООН, публикуван по-рано тази седмица.

Прекомерното използване и замърсяването на водата трябва спешно да бъде преодоляно, настоява водещият автор на доклада професор Кавех Мадани. Той допълва, че никой не знае кога цялата система ще се срине, което ще има последствия за мира и социалната свързаност.

Документът обяснява, че много общества от дълго време използват водата по-бързо, отколкото тя може да се възстанови като природен ресурс в реките и почвите. В същото време има прекалена експлоатация и унищожаване на местата, които съхраняват водни ресурси като например влажните зони.

Това води до воден банкрут, като 75% от хората по света живеят в държави, които страдат от водна несигурност, а 2 милиарда души са разположени върху земи, които потъват, защото има срив и изчерпване на водоносните пластове.

Конфликтите заради вода са се увеличили рязко след 2010 г., а 70% от прясната вода се използва в земеделието.

Климатичната криза усложнява проблема и причинява резки промени между екстремно сухо време и наводнения.

Докладът призовава за промяна из основи на принципите, по които водата бива използвана и съхранявана по целия свят. Това ще означава и пълна трансформация на някои индустрии и на видовете култури, отглеждани вземеделието, за които в момента са необходими огромни количества вода. Необходимо е също да има по-ефективно напояване, а градските водни системи да намалят загубите си.