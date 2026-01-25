Паси се извини на Цветанка Ризова за поведението си в ефир - било неволно

Бившият министър на външните работи и настоящ председател на Атлантическия клуб Соломон Паси публикува във Facebook извинение към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.

Повод за разговора беше присъединяването на България към основания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, но дискусията бързо прерасна в конфронтация заради поведението на госта.

Още в началото на интервюто Паси видимо се подразни от въпросите на водещата и неколкократно я предупреди да не го прекъсва. "Запазете си въпросите. Накрая ще ги зададете всичките", заяви той. Цветанка Ризова отвърна, че форматът на предаването предполага диалог, а не монолог, на което Паси се закани: "Тогава ще си тръгна. Ако ме прекъснете още веднъж, ще си тръгна". Той допълни, че предварително е поставил условие пред екипа да не бъде прекъсван.

На свой ред Ризова обясни, че няма практика да мълчи по време на интервю, а Паси я призова: "Ами опитайте. Имате чаша вода."

По-късно дъпругата на Соломон Паси - Гергана, го призова в социалните мрежи да се извини на журналистката.

Поведението му предизвика също позиции на АЕЖ и Би Ти Ви, в които защитиха Цветанка Ризова.

