Паси се извини на Цветанка Ризова за поведението си в ефир - било неволно
Бившият министър на външните работи и настоящ председател на Атлантическия клуб Соломон Паси публикува във Facebook извинение към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.
Повод за разговора беше присъединяването на България към основания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, но дискусията бързо прерасна в конфронтация заради поведението на госта.
Още в началото на интервюто Паси видимо се подразни от въпросите на водещата и неколкократно я предупреди да не го прекъсва. "Запазете си въпросите. Накрая ще ги зададете всичките", заяви той. Цветанка Ризова отвърна, че форматът на предаването предполага диалог, а не монолог, на което Паси се закани: "Тогава ще си тръгна. Ако ме прекъснете още веднъж, ще си тръгна". Той допълни, че предварително е поставил условие пред екипа да не бъде прекъсван.
На свой ред Ризова обясни, че няма практика да мълчи по време на интервю, а Паси я призова: "Ами опитайте. Имате чаша вода."
По-късно дъпругата на Соломон Паси - Гергана, го призова в социалните мрежи да се извини на журналистката.
Поведението му предизвика също позиции на АЕЖ и Би Ти Ви, в които защитиха Цветанка Ризова.
