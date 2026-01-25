Остава топло, жълт код за поледици в 4 области

Днес над страната ще бъде облачно, сочи прогнозата на НИМХ. До обяд в равнините и низините ще се задържи мъгливо. На отделни места в западната част от страната ще има ръмеж, което ще създаде условия за поледица.

Жълт код за поледици е издаден за 4 области - София - столица, София - област, Перник и Монтана.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в северозападните райони и Предбалкана – до минус 3°, за София - около минус 1°.

През деня на 25 януари около обяд в източната част от страната, южните райони и на места на север от планините ще се появи южен вятър, който след обяд ще е и умерен и ще доведе до подобрение на видимостта в повечето райони.

Все още обаче в Дунавска равнина и Горнотракийската низина ще има намалена видимост и мъгла. Привечер и в началото на нощта срещу понеделник слаби превалявания от дъжд, а по високите части на планините и от сняг, ще има в югозападните райони.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и на места на север от планините – до 12°, а в районите с по-трайна мъгла – около 0°, за София - около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който през деня ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на места с намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни ще остане топло за края на януари.

В понеделник вятърът от юг ще се усили, ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист; след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, в планините над 2000 m - от сняг, значителни по количество ще са в Рило-Родопската област. В северозападните райони отново ще има условия за поледици. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна.

Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо.

В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът отново ще е с южна компонента. Минималните температури ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще са без съществена промяна.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в крайните южни райони от страната да са значителни по количество. Южният вятър отново ще се усили.

В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, в Западна България валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва