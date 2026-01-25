Имиграционни агенти застреляха още един човек в Минеаполис ВИДЕО

Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин", написа Уолз в социалната мрежа "Екс". "Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага", добави той.

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

"Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност", се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

По-късно в публикация в Truth Social Доналд Тръмп написа: "ОСТАВЕТЕ ПАТРИОТИТЕ ОТ ICE ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА!"

Същевременно той обвини губернатора на Минесота и кмета на Минеаполис – и двамата демократи – че "подстрекават бунт“ в щата, след като поискаха федералните агенти да се оттеглят след втория смъртоносен изстрел срещу американски гражданин по време на операция на ICE.



В същия пост Тръмп не пропусна да спомене и случая с предполагаемото лошо управление в щата Минесота, като попи "Къде са десетките милиарди долари, откраднати от някогашния велик щат Минесота? “.



"Това е оръжието на извършителя, пълно (с два допълнителни пълни пълнителя) и готово за употреба. Какво точно означава това? Къде беше местната полиция? Защо не й е било позволено да защити агентите на ICE? Кметът и губернаторът ли са ги отстранили? Сочи се, че на много полицаи не е било позволено да си вършат работата, в резултат на което ICE е трябвало да се защити сама– нещо, което не е никак лесно.



Защо Илхан Омар има 34 милиона долара в сметката си? И къде са десетките милиарди долари, откраднати от някогашната велика държава Минесота? Намираме се в това положение заради масова икономическа измама, при която липсват милиарди долари, и заради престъпници, на които е било позволено да проникнат в щата заради политиката за отворени граници на демократите.



Искаме парите обратно и ги искаме обратно СЕГА. Измамниците, които са откраднали тези пари, ще отидат в затвора, където им е мястото. Това не се различава по нищо от огромна банкова кражба. Много от нещата, които виждате, са ПРИКРИТИЕ на тази кражба и измама.



Кметът и губернаторът подклаждат бунт с помпозната, опасна и арогантна реторика. Вместо това, тези лицемерни политически глупаци трябва да търсят милиардите долари, които са откраднати от народа на Минесота и Съединените американски щати.



ОСТАВЕТЕ ПАТРИОТИТЕ ОТ ICE ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА!



12 000 нелегални чужденци, много от които са били насилници, са били арестувани и изведени от Минесота. Ако все още бяха там, щяхте да видите нещо много по-лошо от това, което виждате днес.



