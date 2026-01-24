Цанко Цанков стана световен шампион по плуване на 1000 метра в ледени води

Цанко Цанков стана шампион на 1000 метра на Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша. Българинът В изключително тежки условия българинът победи голямата конкуренция, предава БТА.

Българинът спря хронометрите на 12:56.92 минути.

Втори и трети са двама представители на Полша, съответно Борис Каня и Лежек Заватски.

Участниците се състезаваха при температура на водата - 0,3 градуса и на въздуха от - 8.

Цанков плува в последната серия за деня и успя да направи най-добър резултат пред пълните трибуни на комплекса в Гдиня.