  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +2 / +7
Варна: +4 / +6
Сандански: +7 / +8
Русе: +1 / +1
Добрич: +2 / +5
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: -1 / +3
Смолян: +1 / +1
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +6 / +6

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

  • Сподели в:
  • Viber
ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори
A A+ A++ A

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи председателят на формацията Асен Василев.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?