ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи председателят на формацията Асен Василев.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията.



