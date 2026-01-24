  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +2 / +7
Варна: +4 / +6
Сандански: +7 / +8
Русе: +1 / +1
Добрич: +2 / +5
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: -1 / +3
Смолян: +1 / +1
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +6 / +6

Сибиха: Усилия за мир ли? а украинците беше поредна нощ на руски терор

  • Сподели в:
  • Viber
Сибиха: Усилия за мир ли? а украинците беше поредна нощ на руски терор
A A+ A++ A

Продължават преговорите за мирно решение в Украйна в Абу Даби с участието на украински, руски и американски представители. През последната нощ Русия атакува украинската столица Киев и втория по големина град Харков. Дискусиите в Абу Даби се водят при закрити врата според споразумение между трите страни.

Провеждат се срещи в различни формати, като според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, се обсъждат "параметрите за прекратяване на войната на Русия и по-нататъшната логика на преговорния процес за постигане на достоен и траен мир." И според украински, и според руски източници решението за териториите в Донбас е основният препъни-камък в преговорите.

"Какви усилия за мир? Каква тристранна среща? Каква дипломация? За украинците това беше поредната нощ на руски терор," заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибиха.

Един човек е загинал и четирима са били ранени при атаките в Киев, а 19 са пострадали в Харков. 88 хиляди домакинства са останали без ток в украинската столица, а близо 6 хиляди без отопление. Заради проблеми със захранването бяха въведени временни промени в движението на метрото. Спрял е токът и в почти целия Чернигов.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е използвала повече от 370 дрона и 21 ракети и настоя да бъдат изпълнени изцяло споразуменията, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос за доставки на средства за противовъздушната отбрана на Украйна.

#Украйна #войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?