Сибиха: Усилия за мир ли? а украинците беше поредна нощ на руски терор

Продължават преговорите за мирно решение в Украйна в Абу Даби с участието на украински, руски и американски представители. През последната нощ Русия атакува украинската столица Киев и втория по големина град Харков. Дискусиите в Абу Даби се водят при закрити врата според споразумение между трите страни.

Провеждат се срещи в различни формати, като според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, се обсъждат "параметрите за прекратяване на войната на Русия и по-нататъшната логика на преговорния процес за постигане на достоен и траен мир." И според украински, и според руски източници решението за териториите в Донбас е основният препъни-камък в преговорите.

"Какви усилия за мир? Каква тристранна среща? Каква дипломация? За украинците това беше поредната нощ на руски терор," заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибиха.

Един човек е загинал и четирима са били ранени при атаките в Киев, а 19 са пострадали в Харков. 88 хиляди домакинства са останали без ток в украинската столица, а близо 6 хиляди без отопление. Заради проблеми със захранването бяха въведени временни промени в движението на метрото. Спрял е токът и в почти целия Чернигов.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е използвала повече от 370 дрона и 21 ракети и настоя да бъдат изпълнени изцяло споразуменията, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос за доставки на средства за противовъздушната отбрана на Украйна.