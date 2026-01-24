Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря
16 американски щата обявиха извънредно положение заради огромна зимна буря. Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост. Щандовете в супермаркетите бяха опразнени от консерви, сухо мляко и тоалетна хартия. Масово се купуват електрически генератори и печки на твърдо гориво, съобщава NOVA.
170 милиона американци живеят в зоната от Далас до Бостън, която ще бъде засегната. Очакват се снежни преспи, заледявания, спиране на тока рекордно ниски температури и много други проблеми. Хиляди полети ще бъдат отменени, не се препоръчва и пътуването с автомобил. Преминаването на бурята ще продължи през целия уикенд. В някои щати чак до вторник.
Още по темата:
- » Зеленски поиска ПВО от САЩ след руската атака миналата нощ
- » САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет
- » МВнР предупреждава: Снежни бури блокират авиотранспорта в САЩ
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят