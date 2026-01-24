Павел Глоба с шокираща прогноза за България (ВИДЕО)

България се озова сред държавите, за които руският топ астролог Павел Глоба направи прогноза за 2026 г. В кратко видео той вещае тежки времена за страната ни, които ще продължат години подред и чийто пик ще е през 2032 г.

Коментарът му разглежда политическата ситуация у нас, като подчертава, че случващото се - включително падането на правителството - е събитие с много по-голяма тежест, отколкото изглежда на пръв поглед. Според него световните медии и международната общност не обръщат достатъчно внимание на този процес, въпреки че той може да се окаже повратен момент за целия регион.

Глоба твърди, че България навлиза в период на силно напрежение, което може да доведе до сериозни вътрешни конфликти. Той описва ситуацията като потенциално взривоопасна и смята, че страната е изправена пред риск от дълбоко разделение. По думите му, ако тенденциите се задълбочат, е възможно да се стигне до сблъсъци, които напомнят на гражданска война, не непременно в класическия смисъл, но като мащаб на обществено разцепление и конфронтация.

Астрологът подчертава, че тези процеси не са изолирани, а се вписват в по-широк контекст на глобални промени. Според него България е част от верига от събития, които ще трансформират политическата карта на Европа. Той намеква, че страната се намира на кръстопът и че решенията, които ще бъдат взети в близко бъдеще, могат да определят посоката ѝ за години напред.

Прогнозата е направена в навечерието на Новата 2026 г. Ето превод на пълния текст:

Скъпи приятели, да започнем със събитията в България. Някога това беше братска за нас страна, сега официално вече не е съвсем така, макар че общото славно минало остава незабравимо. И така, в България към края на месец ноември се случваха масови протести, а по-точно на 26 ноември (миналата година), точно по време на действието на така наречената „среднинна дата” между затъмненията (това е мое откритие за среднинните дати).Като правило, по това време се случват непредсказуеми събития, и от гледна точка на цикъла се реализира онова, което първоначално е било замислено много сериозно и пресметнато до най-малките детайли. В този случай - стихийни протести, за които в началото се смяташе, че няма да доведат до нищо. Но след известно време, особено след 2 декември, те се превърнаха в масови протести, и в резултат на това подаде оставка правителството на Росен Желязков, който беше министър-председател буквално до 11 декември, като подаде оставка .

И нека да видим какво всъщност се случи в България и до какво може да доведе това. Нека разгледаме консилирацията за България към момента на оставката на правителството. Ще видим там, скъпи приятели, големия кръст. Следователно това не е просто правителствена криза, а начало на някакъв много сериозен процес, и колкото по-малко внимание му се обръща, толкова по-сериозен ще стане след известно време.

България след известно време може да се окаже на прага, ако не на гражданска война, то на много сериозно противопоставяне между две непримирими групировки вътре в тази прекрасна и славна страна. Но това е само началото. Това, което се случва сега, ако погледнем хороскопа на вече бившия министър-председател Росен Желязков, който подаде оставка, но все още не е заменен от никого, можем да видим в неговия хороскоп една конфигурация, която беше открита от мен и за първи път описана в книгата „Аспектариум“ преди много години под името трапеция.

Тоест това е нестабилна основа, и дори при привидно благополучна обстановка, пренебрегването на някои дребни фактори може да доведе до рухването на всичко, което човек си е мислил и дори градил в живота, в един-единствен момент - ефектът на доминото. Именно това се случи при него в хороскопа. А освен това, през 2026 г. при него, като при един доста типичен Овен, настъпва периодът на Сатурн.

Много неща ще му бъдат предявени, започвайки от следващата година (2026 г.) и в рамките на две години. Възможно е той още по някакъв начин да изплува в политиката на България, но няколко фактора в неговия хороскоп позволяват да се предположи, че съдбата му след няколко години може да бъде доста печална.

Така че в България всичко едва започва.

За известно време протестите ще стихнат, но започвайки от средата на март 2026-а, както и в края на април - началото на май, те могат да се възобновят, и още веднъж - през август същата година. Най-сериозните събития в България, когато тя може да се окаже на ръба на разкол - ако не на гражданска война, то на много сериозно гражданско противопоставяне - ще бъдат през 2032 г. Да поживеем и ще видим.

Дай Боже, българите, които също като мнозина жители на нашата страна са славяни по своята генетика, да преживеят и този доста тежък период, който, за съжаление, се приближава към тях. Като цяло България впоследствие ще бъде много процъфтяваща страна, но това вероятно ще стане едва след около двадесет години.