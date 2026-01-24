В кабинета на Тръмп са едни от най-богатите хора на планетата

Доналд Тръмп говореше за възраждане на американската индустрия. Но за тази една година виждаме стагнация по отношение на отварянето на нови работни места. Виждаме и една стряскаща динамика между корпоративна Америка и обикновения човек. 66% от американците казват в различни проучвания, че икономиката, инфлацията и здравеопазването са все още най-големите проблеми на държавата".

Това обясни пред БНР Андон Балтаков, журналист в Ню Йорк, бивш генерален директор на БНР, след като измина първата година от втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Богатите са тези, които най-много са се възползвали от икономическата политика, която беше въведена през изминалата година, отбеляза още той в предаването "Събота 150".

"Доналд Тръмп и Републиканската партия спечелиха гласа на американския народ с идеята да се "изметат" корумпираните елити от Вашингтон. Но 16 от представителите в кабинета и администрацията са едни от най-богатите хора на планетата".

Около 50% от американците подкрепят поведението на Доналд Тръмп, което можем да определем като "каубойско", каза още Балтаков.

"Хора, които се считат за интелектуален елит, с много по-либерални и прогресивни виждания, са несъгласни с поведението му.

Това, което наблюдаваме в момента, не бих казал, че е тишина, а по-скоро преход. Движението преминава от фазата на масовите демонстрации към по-устойчива съпротива. Да поддържаш енергията на 7 милиона души, колкото излязоха на последния протест, е много трудно. Енергията се пренасочва около празниците".

Очаквам доста енергична и агресивна политика по отношение и на републиканците, които не са съгласни с Тръмп, и на Демократическата партия преди изборите, прогнозира бившият генерален директор на БНР.

"Ако се окаже вярно това, което историците наблюдават, че силите се пренареждат по време на междинните избори и демократите спечелят мнозинство в Конгреса, ако политиката на федералното правителство бъде възпряна от Конгреса, ще видим една доста агресивна политика на изпълнителната власт.

Ще бъдат доста интересни, напрегнати, непредсказуеми три години. Тази непредсказеумост ще има своето влияние и върху икономиката, и върху фондовите пазари. Нивото на риск за всеки един работодател и инвеститор ще бъде много по-високо, отколкото при една друга ситуация и при всеки друг президент, който е бил".