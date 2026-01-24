Позиция на АЕЖ: Г-н Паси, времената на “Като говориш с мен, ще мълчиш!” са отминали

С остра позиция излезе Асоциацията на европейските журналисти в България срещу поведението на бившия външен министър и председател на Атлантическия клуб Соломон Паси към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.

Ето пълния текст:

"Асоциацията на европейските журналисти – България осъжда поведението на бившия външен министър Соломон Паси в предаването “Лице в лице” на bTV в петък, 23 януари 2026 г. Паси се държа арогантно с водещата Цветанка Ризова и не ѝ позволяваше да върши работата си – да задава въпроси. Подобно държание е не само неуважение към домакина, но принизява идеята за журналистика и журналистите, като професионалисти, които задават въпроси.

Не на последно място това поведение повтаря патриархални стереотипи, при които на жените се отказва думата. Случилото се в студиото напомня за репликата “Когато говориш с мен, ще мълчиш” от филма “Дами канят” от 1980 г. Още тогава чрез нея се осмиват патриархалните порядки, а днес би трябвало тези времена да са отдавна отминали.

За съжаление, днес виждаме и други паралели с мислене, което исторически се е провалило и е довело до огромни беди за човечеството. Заглушаването на журналистиката е на почит във всяка държава с настъпващ авторитаризъм и при всеки диктатор, решил, че може да управлява света.

Но във всички времена има място за достойни постъпки. Философът Исак Паси разказва как през 1988 г. в редакцията на “Народна култура” влизат двама представители на “Отдела” и обявяват, че по решение на въпросния отдел на ЦК на БКП Стефан Продев вече не е главен редактор. Тогава Исак Паси става и обявява, че също напуска. Последват го и други колеги, а вече напечатаният брой на вестника е претопен, за да бъдат заличени имената им, а след това издаден наново без имената на напусналите. Приликите с някои скорошни случки в българските медии са забележителни. И отново всеки има избор – от коя страна на историята да застане. Достойните се помнят дълго. "