Елен Колева с трогателни думи за сбогом с Калин Терзийски
Актрисата Елен Колева, която в миналото беше половинка на Калин Терзийски, се сбогува с него с трогателни думи в социалните мрежи. Тя сподели общ кадър с писателя и остави емоционално послание, в което отдаде почит на духа и словото му
„Поезията е форма на любов,
която не умира заедно с тялото.
Тя преминава през думите,
през срещите,
през Мактуб.
Благодаря ти
за онази любов на думите,
в която смъртта няма последната дума..
R. I. P Калин Терзийски“.
