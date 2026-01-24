Седмичен хороскоп от 26 януари до 1 февруари за всяка зодия

Краят на януари обещава да бъде доста стабилен и хармоничен, но приближаващото се пълнолуние (неговият пик ще бъде в нощта срещу 2 февруари) ще "подгрее" много знаци.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Овен

При представителите на зодия Овен предстоящата седмица е много благоприятна за нови начинания. Проявете инициатива във всичко, което наистина е важно за вас. Акцентирайте върху това да привличате към себе си позитивно внимание и не се притеснявайте да демонстрирате талантите и способностите си. Във вторник и сряда лидерските ви качества ще бъдат оценени по достойнство. В четвъртък здравето може да ви подведе, особено ако сте чувствителни към времето. През уикенда намалете натоварването и стойте далеч от токсични хора.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Телец

При Телците предстоящата седмица може да премине относително спокойно, но за целта се въздържайте да изричате всичко, което мислите, и не се поддавайте на провокации от недоброжелатели. В понеделник и вторник следете състоянието си — най-добре ще бъде, ако успеете да си починете малко. В средата на седмицата се съсредоточете върху основното дело и не се разсейвайте с дреболии. В петък може да ви привлече отдавна забравено увлечение, дори желание да се повозите на въртележка. Позволете си това, което ви се иска. През уикенда обърнете специално внимание на по-малките членове на семейството и домашните любимци.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Близнаци

При Близнаците тази седмица може внезапно да продължи прекъснатият новогодишен банкет — с кулинарни излишества и дълги сбирки. Удоволствията са чудесно нещо, но къде е онзи магичен понеделник, от който започвате да създавате най-добрата версия на себе си?! Проявете осъзнатост и преминете към здравословен режим. В сряда бъдете внимателни във всичко, което правите. В петък бъдете особено съсредоточени — следете внимателно финансите си и това какво и на кого казвате.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Рак

На Раците през предстоящата седмица ще им се удаде да постигнат дори повече, отколкото очакват. Но само ако не пренебрегват режима си и правилното хранене. В началото на седмицата се постарайте да решите най-важните въпроси — късметът ще бъде на ваша страна. Но не поверявайте задачи на хора, в които не сте напълно уверени. В сряда може да получите неприятна новина от близки. В четвъртък записвайте всички идеи, които ви хрумват — в тях може да се крие ключът и към нов източник на доходи, и към по-добрата версия на самите вас. В петък и през уикенда са подходящи кратки пътувания до места, на които още не сте били.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Лъв

Лъвовете ги очаква спокойна и позитивна седмица. Вярно е, че в първата ѝ половина всичко ще се случва по-бавно, отколкото ви се иска. Но най-важното е, че въпреки това ще напредвате бавно, но сигурно към целите си. В понеделник и вторник следете качеството на всичко, което правите — недоброжелателите няма да спят. В сряда може да започне своеобразна проверка на вашата устойчивост и смелост. Разгърнете най-добрите си качества и умения в пълна сила. В края на седмицата не пренебрегвайте правилното хранене и спорта, за да запазите активността и позитивното настроение.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Дева

На Девите тази седмица им се пада реален шанс да разберат нещо, което досега е било отвъд тяхното разбиране. Това може да е свързано както с бизнеса, така и с отношенията. Откритите тайни е по-добре да не разпространявате. Във вторник бъдете внимателни — колегите може старателно да се опитват да ви подведат. В средата на седмицата хора от миналото или спомени могат да ви извадят от равновесие. В петък оставете всички задачи и посветете време на личния си живот. През уикенда обърнете внимание на самоанализа и погледнете директно към това, което се случва.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Везни

На Везните през предстоящата седмица звездите ще покажат накъде да вървят и какво да правят, за да постигнат успех. Ще успеете да извлечете полза дори от ситуации, които на пръв поглед изглеждат неизгодни. Но за това е важно да проявявате гъвкавост и в нужния момент да правите компромис. В сряда "болезнената точка" могат да бъдат финансите. Въздържайте се от разходи и не давайте пари на заем. В четвъртък е възможна изненада или сбъдване на нещо, за което отдавна мечтаете. Към края на седмицата бъдете внимателни навън — възможни са неприятности с бездомни животни.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Скорпион

Скорпионите през седмицата ще изпитат внезапен прилив на енергия. Ще можете да "премествате планини", но преди това отделете време за планиране, за да не пилеете сили и време напразно. Във вторник се съсредоточете върху най-важното дело и не позволявайте на околните да ви разконцентрират. В четвъртък са благоприятни пътувания и кратки разходки. В петък се постарайте да бъдете сред единомишленици или споделете идеи и планове с човек, на когото имате доверие. През уикенда избягвайте да стоите близо до роднини — вероятността от скандали е голяма.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Стрелец

Стрелците тази седмица ги очакват както възходи, така и спадове. Най-важното е да не се отказвате и да преодолявате всички препятствия — включително измами от хора, на които сте вярвали. В сряда рискът от травми е голям — бъдете внимателни. В четвъртък успешни ще бъдат новите запознанства и ярките дебати. Втората половина на седмицата ще бъде доста натоварена финансово. Не забравяйте навреме да плащате сметки, квитанции и глоби. През уикенда по-малките членове на семейството могат да създадат внезапни трудности. Бъдете готови да оставите своите задачи и да уредите всичко.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Козирог

Противоречива седмица за Козирозите. На фона на постоянни проблеми и досадни недоразумения настроението ви може да се повиши, а идеи да започнат да ви заливат. Поканете на разговор хората, които са ви скъпи, споделете планове, обменете мнения или организирайте мозъчна атака. Заедно ще измислите как да спасите всяка ситуация. Във втората половина на седмицата не се опитвайте да носите всичко на гърба си: делегирайте задачи, а в отношенията си вземете кратка пауза. През уикенда обърнете специално внимание на спорта и здравето. Ограничете храненето и спазвайте водния режим.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Водолей

Тази седмица може да поднесе на Водолеите няколко сложни задачи, а хората около вас ще ви разстройват — някои случайно, други съвсем съзнателно. Максимално се дистанцирайте от всичко, което ви отвлича от най-важното. Съсредоточете се върху работа или дела — това ще ви върне вътрешната хармония. Четвъртък е благоприятен за планиране на пътувания и купуване на билети. Петък е подходящ за пазаруване и покупка на техника. През уикенда организирайте шумно парти с приятели или отидете да храните катерички и патици — изберете компанията, която ви е по-близка.

Хороскоп за седмицата от 26 януари до 1 февруари 2026 година за зодия Риби

При представителите на зодия Риби седмицата може да бъде изпълнена не толкова със събития, колкото с размисли и богата вътрешна работа. Отделете време за подреждане на приоритетите и самоанализ. В средата на седмицата предприемете пътуване, ако имате възможност, или идете на гости. В четвъртък бъдете внимателни към детайлите — в тях може да се крие както ключът към успеха, така и възможността за провал. Към уикенда прекарайте време със семейството или насаме със себе си — според това, което ви зарежда повече.