Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Фейсбук група "Забелязано в София"/снимка: Надежда Дойчева
Пожар в центъра на София. При инцидента в кооперация на улиците "Пиротска" и "Опълченска" има загинала жена и пострадали, сред които и деца. Сигналът е подаден в 2:20 тази сутрин. На място веднага са изпратени 7 линейки.

От МВР са установили, че пожарът е предизвикан от мъж с психични отклонения. По данни на Спешна помощ загиналата жена е на 45 години, пострадали са момче на 9 години и две момичета на 2 и на 11 години. Те са настанени в "Пирогов" с интоксикация. Мъж на 41-години и възрастна жена на 71 са приети във ВМА също с интоксикации.

Мъжът, предизвикал пожара, е в добро състояние. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен. Докато медиците са преглеждали пострадалите е гръмнала бутилка и е счупила стъклото на една от линейките.

