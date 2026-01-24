Соломон Паси със скандално интервю при Цветанка Ризова, жена му: Дължи й извинение

Бившият външен министър Соломон Паси със скандално интервю в bTV и предаването на Цветанка Ризова "Лице в лице" в петък. Паси неколкократно остро сряза водещата и заплаши, че ще напусне студиото, ако го прекъсвала. В началото на разговора пък с леден тон заяви, че му липсвала журналистката Мария Цънцарова.

Ризова контрира: "На всички ни липсва" и се опита да овладее ситуацията.

На няколко пъти дипломатът грубо провокира Ризова, която запази самообладание и помоли госта си все пак да не си тръгва и, че не е практика да мълчи по време на предаването й.

"Предупредих човека от екипа ви, който ме покани, че ако ме прекъсвате по време на разговора си тръгвам", учудващо заяви Паси.

Впоследствие съпругата на Соломон - Гергана Паси излезе с позиция чрез публикация в интернет, в която призова той да се извини на водещата.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси , мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", заяви тя.