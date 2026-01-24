Новата диета на Америка: Какво включва обърнатата хранителна пирамида

Администрацията на президента Доналд Тръмп се зае с мащабна промяна в хранителните навици на американците. Новите насоки на нацията са ясни: консумация на повече протеини, по-малко захар и строго избягване на силно преработените храни. В основата на стратегията заляга насърчаването на пълномаслени млечни продукти и червено месо, съчетани с обилно количество плодове и зеленчуци.

Битката с хроничните заболявания

Здравният министър Робърт Кенеди обяви, че американците трябва драстично да променят начина си на живот, за да се справят с епидемията от хронични заболявания като диабета. „Призивът ми е ясен – яжте истинска храна“, заяви Кенеди. Тази промяна бележи край на познатата до момента хранителна пирамида от 1992 г. Новият модел поставя протеините и зеленчуците на върха, докато пълнозърнестите храни остават в основата, но с подчертано по-ограничена роля.

Пийте вода, избягвайте алкохола, доколкото е възможно, избягвайте газирани напитки и всички видове сокове – независимо дали са "натурални" или без захар, пийте чайове и кафе умерено – за предпочитане без захар… И намалете захарта. Освен това, тези с изкуствени подсладители определено трябва да се пропуснат, сочат новите насоки за здравословно хранене на американците.

Новата хранителна пирамида

Новите "Диетични насоки за американците 2025-2030" (DGA) бяха публикувани в Съединените щати този месец. За разлика от предишните, по-дълги и по-бюрократични документи, новите правила са дълги само около 10 страници, но според експерти те означават пълно рестартиране на хранителната система както в Съединените щати, така и извън тях.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши обяви нови федерални хранителни насоки, насърчаващи американците да ограничат силно преработените храни и да намалят рафинираните въглехидрати.

"Много от вас биха казали: "Всичко е обърнато с главата надолу". Но всъщност всичко е било обърнато с главата надолу и преди, подчерта Кенеди.

Изглежда, че посланието "Яжте истинска храна" ще се обсъжда още известно време. На първо място, "DGA" предписва прием от 1,2-1,6 грама протеин на килограм на ден, с акцент върху протеините на всяко хранене. Списъкът с препоръчителни източници включва яйца, риба, птиче месо и дори червено месо - при условие че продуктите не съдържат добавки, захар и преработени нишестета. Това е радикално отклонение от десетилетията предупреждения срещу "твърде много месо", но също така подкрепя научните твърдения, че протеините увеличават чувството за ситост, ускоряват метаболизма и запазват мускулната маса, особено в напреднала възраст.

Освен това, друга новост са млечните продукти. DGA насърчава употребата на пълномаслени храни без добавена захар, с три порции на ден и до 2000 калории. По този начин насоките изоставят старата парадигма "ниското съдържание на мазнини е здравословно", защото много "безмаслени" продукти всъщност са били захарни капани.

Акцентът сега е върху простотата: по-малко индустриална преработка, но без забрана на пълномасленото мляко и киселото мляко, тъй като все повече учени смятат, че здравословните мазнини не са враг.

"Слагаме край на войната срещу наситените мазнини. Моето послание е ясно. Яжте истинска храна - нищо не е по-важно за резултатите в здравеопазването, икономическата производителност, военната готовност и физическата стабилност", каза Кенеди.

Зад този документ стои екип, състоящ се от бившия хирург д-р Кейси Мийнс, нейния брат Кали Мийнс – лобист и критик на хранителната индустрия, Нина Тайххолц – автор на книгата "Голямата дебела изненада" и други учени в областта.

DGA вече позволява използването на масло или говежда лой при приготвянето на храна, като същевременно се поддържа ограничение от 10 процента от общата енергия от наситени мазнини.

Сред новите мерки е максимум 10 грама добавена захар на порция, като изкуствените подсладители не са част от здравословната диета. Някои критици обаче казват: Терминът "хранене" не е дефиниран, така че някой, който се храни два пъти на ден, има право само на 20 грама съгласно това ръководство, докато някой, който се храни пет пъти на ден, има право на 50 грама на ден.

Аргументи срещу ултрапреработените храни

DGA, позовавайки се на класификацията на NOVA , подчертава, че "храната, която изглежда сякаш е излязла от 3D принтер, не е храна". Изкуствените оцветители, аромати и подсладители са особено изключени. Целта е диетата да се върне към пълноценни храни.

Тази част от документа има най-широка подкрепа: от СЗО до изследователи, които предупреждават, че силно преработените храни насърчават преяждането и хормоналния дисбаланс – почти всички приемат аргументите тук.

Новият подход към алкохола изоставя числовите ограничения ("Една напитка за жени, две за мъже") и ги заменя с посланието: "Пийте по-малко за по-добро здраве".

Захари

Новата "DGA" ясно разпознава истинските причини за затлъстяването: излишната захар и прекалено преработените храни. Но решенията им – висок прием на протеини, връщане към животинските мазнини и по-малко алкохол – повдигат нови въпроси относно дългосрочните последици за здравето и практическата им осъществимост.

Въпреки това, голяма част от новите насоки носят силна логика: намаляване на пастета, салама, пушените сушени месни продукти, пълни с добавки и нитрити, както и чипса и всички възможни видове бърза храна. Препоръчват се риба, пилешко, пуешко месо, яйца, кисело мляко, сирене в умерени количества, както и по-малко хляб и червено месо и повече салата или варени зеленчуци.

Предвестникът на новата политика

Старата хранителна пирамида е била разклатена преди около 20-30 години, пише списание Time. А именно, в статия, озаглавена "Яжте масло: Учените наричат ​​мазнините враг. Защо грешаха?" от 2014 г., ясно се признава, че битката срещу мазнините е неуспешна стратегия.

Ключовото послание е: Маслото не е "враг номер едно" и е описано като хранително "среден" избор – по-добър от захарта и рафинираните въглехидрати и по-лош от например зехтина, но в никакъв случай не е "отровата", за която е представяно в продължение на десетилетия. Твърди се също, че консумацията на масло не е свързана с повишен риск от сърдечни заболявания и е леко полезна по отношение на риска от диабет тип 2.

Експерти (напр. Дейвид Лудвиг) казват, че от години предупреждават, че фокусът на общественото здравеопазване върху елиминирането на мазнините – вместо върху намаляването на захарта и ултрапреработените въглехидрати – е погрешен.

В него се споменава и последващ кръвен анализ на повече от 3000 възрастни, при който биомаркерите на млечните мазнини са били свързани с приблизително 46% по-нисък риск от диабет при тези, които са имали повече от тези маркери. Истинският враг в този смисъл е захарта и рафинираните нишестета (в хляба, белите зърнени храни, соковете).

В статията се посочва, че "нискомаслената" диета не е донесла очакваните ползи и че нови изследвания подкрепят тезата, че "демонизирането" на маслото е било преувеличено и научно слабо обосновано. Също така се признава, че мазнините са били "изкупителна жертва" в продължение на десетилетия, докато истинските проблеми са били скрити в захарта, бялото брашно и ултрапреработените храни.

Ехо у дома и отвъд океана: Европа няма да копира всичко у дома

Учени от Американския център за наука и обществен интерес във Вашингтон и Центъра за биологично разнообразие в Тусон смятат официалните насоки за твърде снизходителни, неясни и повлияни от политиката на американската хранителна индустрия. В съвместен отговор те публикуваха своите "Безкомпромисни препоръки", призовавайки за по-строги ограничения върху ултрапреработените храни, добавените захари и червеното месо, както и за по-силен фокус върху здравето и околната среда.

"Докато месната и млечната промишленост може да са във възторг от новата хранителна пирамида, американската общественост не би трябвало да е; насоките за протеини и мазнини в тази "DGA" са в най-добрия случай объркващи, а в най-лошия - вредни. Освен че прави противоречиви препоръки, документът разпространява и откровена дезинформация, че "здравословните мазнини" включват масло и говежда лой", предупреждават учените.

Президентът на Американския колеж по кардиология, д-р Кристофър М. Крамер, е съгласен с препоръките.

"Колегията признава и оценява публикуването на новите федерални хранителни насоки и остава ангажирана да помага на клиницистите и пациентите да ги използват в подкрепа на здравето на сърцето. Приветстваме включването на няколко важни научно обосновани препоръки, включително консумацията на пълнозърнести плодове и зеленчуци; ограничаване на добавените захари, силно преработените храни, наситените мазнини и сладките напитки; и включване на пълнозърнести храни и здравословни мазнини от пълнозърнести храни като месо, морски дарове, яйца, ядки, семена, маслини и авокадо", каза д-р Крамер.

Президентът на Американското фермерско бюро Зипи Дювал казва, че новите хранителни насоки признават стойността на висококачествените протеини, млечните продукти и пресните плодове и зеленчуци.

"Бюрото очаква с нетърпение да работи с администрацията, за да гарантира, че решенията за хранителната политика се основават на науката и са лесни за разбиране, така че американските семейства да могат да бъдат уверени, че ще заредят рафтовете си с продукти", каза Дювал.

Американско-италианската хранителна коалиция е съгласна, че новите хранителни насоки признават това, което италианските и средиземноморските хранителни традиции са показали от векове – никоя отделна храна не определя здравето. Вместо това, според нея, балансът, умереността и разнообразието във всички хранителни групи са ключови за дългосрочното благополучие.

Според мнозина новите насоки са в полза на подкрепата на американските фермери и животновъди. Така "Яжте истинска храна" се превръща в лозунг на хранителния национализъм, наред с политическо отклонение от корпоративния модел на глобално хранене. Проф. д-р Дария Вранешич Бендер от Хърватия отбеляза, че насоките на "DGA" показват, че създателите на документа не са се ръководили от важни въпроси, свързани с устойчивостта и въглеродния отпечатък.

"Това играе важна роля в разработването на насоките на ЕС за храните. Всичко това е проблематично, защото изборът на храни има значително въздействие върху околната среда, като същевременно е силно повлиян от социално-икономически и културни фактори", казва тя.

Смята се, че Европейският съюз и Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) все повече свързват хранителната политика с целите за климат и устойчивост, с акцент върху растителните диети и по-малкото месо. Следователно, Европа вероятно ще възприеме някои от посланията за захарите, ултрапреработените храни и подсладителите, но завръщането на Америка към червеното месо и телската мазнина ще бъде по-трудно за проследяване.





