НА ЖИВО Продължава фестивалът "Сурва" в Перник

В Перник продължава 32-ият Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва”. Тази година той е в нов, различен формат, като конкурсните дефилета са в два поредни уикенда.

Фестивалът се провежда под патронажа на ЮНЕСКО, с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Министерството на туризма.

Днес 24 групи от България ще представят на фестивалната сцена в Перник традиционни зимни и пролетни игри с маски. Заедно с тях ще дефилират и 14 групи от чужбина.

„Фестивалът и тази година е изключително успешен и откъм участници и откъм гости”, каза пиарът на община Перник Адриан Скримов и подчерта, че тазгодишният формат с дефилета в два поредни уикенда е по-добър и по-спокоен и за участниците, и за публиката.

„Няма струпване на толкова много групи. Паркингите са по-свободни. Маскарадните групи от България и чужбина могат да покажат своите обичаи, тук на място - на централния площад, да имат повече време да го направят, а зрителите да се насладят.

Естествено е по-сполучлив и затова, че между двата фестивални уикенда можем да правим десетки прекрасни събития, на които перничани и гостите на града ни да се наслаждават”, добави Скримов.

Освен големия брой участници, и днес в Перник се очаква да пристигнат десетки хиляди гости. За да гарантира сигурността им полицията е предприела засилени мерки. Въведена е временна организация на движението, обособени са и временни паркинги, където зрители да оставят автомобилите си.