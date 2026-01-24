Радев няма да ни извади от ЕС и НАТО, но защо да не затопли отношенията с Москва

Нямам амбиция да бъда част от партиен проект на Румен Радев.

Това каза в предаването "РадиоТочка" Васил Василев, журналист и бизнесмен, като уточни, че би могъл да подкрепя, ако му харесва, и да реагира с несъгласие, ако не му харесва.

Според него досегашният президент ще бъде лидер на някаква формация, която ще се състезава да привлече гласовете на колкото може повече хора:

"Той е генерал, а в армията планирането е част от успеха, през целия си живот като офицер той се е занимавал с планиране. Продължаваше да прави това и като държавен гласа, сигурен съм, че и сега също е планирал в най-дребни подробности следващите си ходове. Всеки детайл има значение особено когато човек планира нападение, а сега ние очакваме една атака от негова страна. И най-дребните подробности са пресметнати в максимална степен. ... Бъдете сигурни, че Румен Радев е планирал до най-малките подробности следващите си стъпки".

По думите на Василев до няколко дни, най-много до седмица, Радев трябва да обяви какво ще предприеме, защото очакванията към него са много големи и "ако не направи тези крачки, хората ще се разочароват".

Със сигурност Румен Радев вече е определил екипа, с който ще работи, няма тепърва да започне да набира хора, смята бизнесменът и журналист.

"Структури се създават около личност, трябва да има обединяваща личност, иначе не става. При него всичко е премислено, сигурен съм, че той е премислел и този ход - какви ще бъдат структурите, как ще се организират, дали вече не са организирани по места, може и това да има. И това ще стане ясно през следващата седмица", посочи още той, като подчерта, че "ласкателите не успяха да проникнат при Радев, както успяваха при други".

Безумие е да се мисли, че България би излязла от ЕС и НАТО, ако Радев управлява, категоричен беше Васил Василев и коментира:

"И в НАТО, и в ЕС има достатъчно много сили, които да успеят да решат кризите, които могат да възникнат или са възникнали. Ние не можем да си позволим да напуснем ЕС, защото, спомнете си какво стана, когато се разпадна СИВ, ние останахме незащитени сред вълците, които започнаха да ръфат от незащитената България. Затова тръгнахме по един път, който е труден, а можеше да е много по-гладък и по-лесен. Не могат такива резки промени в икономиката, в сигурността, в определянето на политиката да се решават ден за ден".

На въпрос дали Радев, ако влезе в изпълнителната власт, ще започне да затопля отношенията с Москва, той отговори:

"Защо не! Тръмп ги затопля! ... В самия ЕС започва да зрее убеждението, че трябва да се водят преговори с Москва. Защо ние да бъдем последните, които ще решим това".

Василев коментира и включването на България в създадения от Доналд Тръмп Съвет за мир:

"Това, че ЕС или ЕК смята, че инициативата е спорна, не означава ние да приемаме сляпо тази позиция. Ние трябва да развиваме отношенията си със САЩ, с Тръмп, които не са много блестящи - няма американски посланик тук, няма български посланик в Съединените щати. ... Не трябва да се водим като слепци по волята на Брюксел. Всяка една от страните в ЕС има свое основание и своя политика по отношение на това как трябва да се държи със САЩ. ... Нашето влизане в Съвета за мир, единствени от ЕС заедно с Унгария, укрепва нашата позиция".