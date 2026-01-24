  • Instagram
Времето омеква, но има риск от заледявания в Северна България

Pixabay
През деня в събота, в по-голямата част от страната ще е с разкъсана облачност. С изключение над Дунавската равнина и Горнотракийската низина - там през целя ден ще е облачно. Привечер над крайните западни и северозападни райони ще започнат валежи от дъжд, а зареди ниските отрицателни температури, ще има условия и за поледици. Поледици ще се образуват и в Северна Централна България.

Максималните температури ще се повишат и бъдат между минус 3°С до плюс 1°С в почти цялата страна до +5°С/+6°С на места в Югозападна и Югоизточна България. Малко под нулата ще са над СЗ България.

Времето в София

Ще продължи да духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3-4°С. През деня от запад облачността ще се увеличи. Валежи от дъжд се очакват нас района на Драгоман и Перник. Дневните температури ще са между плюс 4-5°С.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, а след обяд и слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, на 2000 метра - около минус 5°С.

Времето по Черноморието

Ще е слънчево и бавно ще се затопля. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат +4°С и +6°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Времето бавно ще се стабилизира, и валежите ще спрат в целя полуостров, но ще бъде студено.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans

#времето

