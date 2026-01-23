'Без нас няма да се справите' - Зеленски призова за европейска армия, подкрепена от милиони украински войници

Украинският президент Володимир Зеленски призова армията на Украйна, наброяваща около един милион войници, да стане основата на предложена съвместна европейска военна сила, съобщи той на журналисти на 23 януари. Това следва по-ранния му призив от 20 януари за създаване на европейска армия с минимум три милиона души, която да противостои на нарастващата руска заплаха.

Зеленски подчерта, че Русия има за цел да увеличи своите сили до между 2,5 и 3 милиона войници до 2030 г., като отбеляза, че при настоящите темпове това е възможно. „Не казвам, че ще се случи, казвам, че е възможно,“ добави той след участието си в заседанията на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Той изтъкна, че украинската армия ефективно е използвала европейско и американско оръжие в отбраната срещу руските сили, постигайки резултати, описвани като безпрецедентни.

В момента Русия разполага с добре развита вътрешна отбранителна индустрия и приблизително 1,5 милиона войници или ветерани с бойни опит в Украйна. Зеленски подчерта, че европейските сили ще се нуждаят не само от бройка, но и от оперативни способности и бойни умения. „Без украинската армия, без един милион украинци, няма да се справите. И това ще бъде гръбнакът на една такава армия,“ каза той.

Размерът на украинската армия, както го описа Зеленски, контрастира силно с руските изисквания в потенциални мирни споразумения, които ограничават украинските военни до 600,000 души - предложение, което Киев категорично отхвърля. Според доклади Украйна е съгласна на мирновременен таван от 800,000 военнослужещи, което все пак я прави втората по големина армия в Европа след Русия и почти съвпада с текущата ѝ военна численост по време на война от около 900,000 войници.

Призивът на Зеленски за европейска военна сила датира почти от година назад, от речта му на Мюнхенската конференция по сигурността на 15 февруари 2025 г., на фона на опасения, че подкрепата на САЩ може да бъде намалена при засилване на руската агресия. Въпреки многократните призиви, европейските лидери все още не са реализирали инициативата. „Може би сега, при всички нови предизвикателства, европейските лидери ще я приемат по-сериозно,“ коментира Зеленски.

Отделно, няколко европейски държави, водени от Великобритания и Франция, проведоха разговори за създаване на „Коалиция на желаещите“, целяща да предостави на Украйна военни гаранции, необходими за мирно споразумение. До момента обаче нито една европейска сила не е поела ангажимент за разполагане на войски на украинска територия.

Последните развития, включително агресивната позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, отново активираха дискусии за съвместна европейска армия. На 15 януари няколко страни изпратиха малки контингенти за участие в учения на арктическия остров, което отразява нарастващ интерес към съвместни отбранителни инициативи в Европа.