'Зеленски прекрачи границата!' - Орбан бесен на Украйна, Унгария отказва да дарява помощ

Унгарският премиер Виктор Орбан остро критикува украинския президент Володимир Зеленски след неговата реч на Световния икономически форум в Давос. Орбан заяви, че Зеленски е „прекрачил границата“, като е насочил критики лично към Унгария и широка към Европейския съюз, въпреки че Брюксел вече е одобрил всички искания на Украйна.

„Вчера в Давос, Зеленски прекрачи границата! Не е новост, че с приближаването на изборите в Унгария той отделя нашето правителство и мен лично. Това, което беше изненадващо, е, че критикува почти всеки европейски лидер, твърдейки, че подкрепата, оръжията и решимостта, предоставени на Украйна, са недостатъчни,“ написа Орбан в "X". Той отбеляза, че Брюксел е реагирал бързо, като е представил пътна карта за развитието на Украйна, която удовлетворява всички украински искания, включително помощ в размер на 800 милиарда долара, ускорено присъединяване към ЕС до 2027 г. и продължаваща подкрепа до 2040 г.

Орбан добави, че Унгария ще оспори това в ЕС. „Президентът Зеленски има погрешна представа за всичко, но брюкселците са готови да плащат. Предстои национална петиция, за да стане ясно: няма да плащаме,“ каза той.

По време на речта си в Давос, Зеленски критикува Европа за неспособността ѝ да действа решително по въпросите на собствената си отбрана и сигурност. Сравнявайки подхода на континента с филма „Омагьосан ден“, той посочи, че Европа остава в цикъл на непрекъснати обсъждания без реални резултати. „Никой не би искал да живее така, повтаряйки едно и също седмици, месеци и разбира се, четири години. Точно така живеем сега,“ каза той.

Той добави, че година след предишната му реч в Давос, Европа все още не е изградило собствени отбранителни способности. Докато някои държави са увеличили инвестициите си, Зеленски отбеляза, че много от тях са действали само под натиска на президента на САЩ, Доналд Тръмп. Той постави под въпрос какво послание това изпраща към Русия и Китай.

Зеленски също отхвърли символични жестове, като изпращането на 40 войници за защита на Гренландия, като неефективни. „Украйна има необходимия опит да защитава такива региони. Знаем как да се бием там,“ каза той, добавяйки, че ситуацията щеше да е различна, ако Украйна беше член на НАТО.