Спипаха фалшиви банкноти от по 50 евро в Пловдив

Фалшиви евробанкноти са иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.



В четвъртък следобед от офис на финансова институция на територията на жилищен район „Тракия“ са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.

Извършителката, на 21 години, била отведена в Пето районно управление. Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българската народна банка.

Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

На 12 януари при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци в Пловдив, бяха установени три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро.