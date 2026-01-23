  • Instagram
Деси Радева с първи думи след оставката
Вече бившата първа дама на България Десислава Радева с първа реакция след официалното решение на КС да приеме оставката на съпруга й. Както стана ясно, днес Румен Радев напуска президентството и правомощията на държавен глава следва да ги поеме Илияна Йотова.

В профила си във Фейсбук Деси Радева написа кратко, но ясно послание - "Приключих!" и сподели песента "Freedom" ("Свобода") на Кейн Уокър, отбелязвайки края на ролята ѝ на първа дама и освобождаване от отговорностите, които позицията носи.

