  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +5
Пловдив: +3 / +5
Варна: +4 / +4
Сандански: +6 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +1 / +2
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +0 / +0
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +2 / +5
Стара Загора: +4 / +5

Борисов: България не може да си позволи забавяне в условията на цифрова трансформация и изкуствен интелект

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: България не може да си позволи забавяне в условията на цифрова трансформация и изкуствен интелект
A A+ A++ A

България не може да си позволи забавяне в условията на ускорена цифрова трансформация, изкуствен интелект и развитие на високотехнологични индустрии. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод подписването на Меморандум за стратегическо партньорство между държавата и технологичния сектор за ускоряване на дигиталната и иновационната трансформация на страната до 2030 г.

Документът е подписан съвместно с председателя на Българската асоциация на работодателите в иновативните технологии (БРАИТ) Илия Кръстев, в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев.


Според Борисов недостигът на дигитални и високотехнологични умения вече е сериозна пречка пред икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

По думите му за първи път политическите сили и бизнесът формулират общи и конкретни приоритети за дигитална трансформация на икономиката и публичния сектор, както и за изграждане на сигурна и киберустойчива цифрова държава.

Съгласно меморандума държавата поема ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива, както и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк. От своя страна бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в партньорства с университети и научни организации.

Сред основните приоритети са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и привличането на международни партньори, както и допълнителни стимули за развойна дейност.

Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронна идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и директивата NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса.

„С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли. Модернизацията на България е дългосрочен проект и няма време за рестарт при всяка смяна на властта“, подчерта Борисов.

#Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?