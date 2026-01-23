Църковен празник на 24 януари: Не правете това утре, за да не си навлечете нещастие

Утре, 24 януари, е празникът на света преподобна Ксения Римска в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 24 януари

Света Ксения е родена в Рим в богато и знатно сенаторско семейство. Според преданието, при раждането си е получила името Евсевия, което означава „благочестие“. Тя е получила добро образование, била е възпитана в атмосфера на висока култура и просперитет, но от ранна възраст е проявявала дълбока склонност към духовния живот, молитвата и въздържанието.

Когато родителите ѝ решили да я омъжат за влиятелен и богат мъж, Евсевия осъзнала, че бракът ще бъде пречка за пълноценното ѝ служене на Бога. Тя се стремяла да запази девствеността си и да посвети живота си на Христос. За да избегне насилствен брак, Евсевия тайно напуснала Рим с две прислужници. Тя отплавала на изток, където се установила в Мала Азия, в град Милас (област Кария).

Именно там тя приема името Ксения, което на гръцки означава „странница“, „пътешественичка“. Това име е дълбоко символично: тя съзнателно избира пътя на духовното изгнание, отказвайки се от родината си, дома си и социалния си статус в името на Небесното царство.

Света Ксения основава женски манастир в Милас и построява църква в чест на светия първомъченик архидякон Стефан. Хората се обръщат към нея за съвет, утеха и подкрепа, а тя не отказва на никого, приемайки всички с любов и нежност. Света Ксения предава духа си на Господа в средата на V век. Преди смъртта си тя се причастява със Светите Тайни и мирно заспива в Господа.

Народни поличби, традиции и забрани на 24 януари

Ако на 24 януари е мразовито - зимата ще продължи дълго, февруари ще бъде студен. Ако времето е топло или има размразяване, пролетта ще дойде рано и ще бъде мека. Ако вали сняг, това вещае добра реколта от пшеница.

Според общоприетото поверие, на 24 януари не бива да се захващате с тежка работа или да започвате нови неща - усилията няма да донесат никаква полза. Не се препоръчва да връзвате възли, да режете коса и нокти, както и да метете пода: предците са вярвали, че подобни действия могат да повлияят негативно на здравето и да привлекат нещастие в живота.

Света Ксения е покровителка на жените, особено на тези, които носят нейното име, както и вярва застъпничка за всички останали. На този ден православните християни се обръщат към нея с молитви за изцеление, щастлив семеен живот и подкрепа по време на бременност. Народната мъдрост съветва на 24 януари да се вършат добри дела, да се помогне на нуждаещ се, да се посети болен или възрастен човек - доброто непременно ще се върне стократно.