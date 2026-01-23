  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +5
Пловдив: +3 / +5
Варна: +4 / +4
Сандански: +6 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +1 / +2
Видин: +1 / +2
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +0 / +0
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +2 / +5
Стара Загора: +4 / +5

Делото срещу Иван Портних влиза в Софийски градски съд

  • Сподели в:
  • Viber
Делото срещу Иван Портних влиза в Софийски градски съд
A A+ A++ A

Софийски градски съд ще разгледа делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, обвинен в получаване на кредит чрез представяне на неверни данни, през следващата седмица.

Разпоредителното заседание е насрочено за 28 януари, сряда, предаде БГНЕС.

Бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт. Те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Щетите за бюджета на ЕС се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет - на 675 475 евро.

На 8 декември 2025 г. Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд образуваното дело.

#Варна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?