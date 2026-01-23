Ники Кънчев: Още едно голямо приятелче тръгна нагоре. Сбогом, Кайчо!

Популярният телевизионен водещ и журналист Ники Кънчев публикува прочувствено сбогуване с писателя Калин Терзийски, който почина внезапно на 55-годишна възраст. Кънчев, известен с близостта си до културните среди, не скри мъката си от загубата на един от най-колоритните съвременни български автори.

"Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре! Сбогом, Кайчо!", написа Кънчев в социалните мрежи минути след като тъжната вест обходи медийното пространство.

В своя емоционален пост журналистът описва Терзийски не просто като писател, а като търсач на смисъл. Думите му разкриват по-дълбока страна от характера на автора на "Алкохол", отвъд публичните скандали и личните битки.

"Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред! Само на 55 години.... Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...", споделя Кънчев.

Водещият припомни и моментите на професионална среща между двамата, публикувайки спомен от гостуване на писателя в Дарик радио, където той е бил "красиво усмихнат" на въпросите му.

Хронология на сбогуването

Реакцията на Ники Кънчев дойде малко след официалното потвърждение от семейството на писателя. Братът на Калин – Светослав Терзийски, съобщи, че "измъчената, но велика душа" е напуснала този свят на 22 януари в 20:00 часа.

Смъртта на 55-годишния лекар и писател, носител на Наградата за литература на Европейския съюз, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като думите на Ники Кънчев обобщават чувствата на мнозина от приятелите и почитателите му – усещане за преждевременно прекъснат път на един неспокоен, но светъл ум.