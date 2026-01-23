  • Instagram
Желязков се връща у нас от Съвета за мир, очаква се да го „посрещне“ протест на летището

Премиерът в оставка Росен Желязков се прибира в България след участието си в международната инициатива „Съвет за мир“, учредена тази седмица в Давос. България е сред държавите, подписали хартата на новия форум, като документът предстои да бъде внесен за ратификация в Народното събрание.

Инициативата беше учредена от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум и представена като инструмент за гарантиране на глобалния мир. Тя обаче предизвика остри критики и резерви сред редица европейски лидери, както и опасения за подкопаване на ролята на Организацията на обединените нации.

Инициативата беше подписана от 19 държави, но срещна откази от редица европейски партньори – сред тях Франция, Германия, Великобритания и Норвегия, докато от ЕС участие заявиха само Унгария и България.

Според информации в социалните мрежи и политически среди, при пристигането си на летището Желязков може да бъде посрещнат от протест, организиран от опозиционни групи и граждани, критични към решението за присъединяване към инициативата.

Реакциите в политическите среди остават остри, като някои партии определят участието на България като спорно и потенциално противоречащо на общата европейска политика.

#Димитър Желязков

