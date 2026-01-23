МВнР предупреждава: Снежни бури блокират авиотранспорта в САЩ

През следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, включително Ню Йорк, Ню Джърси, Вирджиния, Масачузетс, Северна и Южна Каролина, Джорджия, Тексас, Аризона и други. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

От МВнР посочват, че са вероятни сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети.

"Очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети", пишат от ведомството на уебсайта си.



Външно министерство апелира българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер.

"Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти", допълват от МВнР.



При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към следните дипломатически и консулски представителства: