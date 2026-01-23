България има нов президент

Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова. Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.

Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии, гласи съобщението на КС.

Задачата на съда беше само да установи, че оставката на държавния глава е негово лично волеизявление, а не е направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда президенът да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.

Правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Според Конституционния съд няма да се налага повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 г.

А след решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход от Йотова.

Припомняме, че Румен Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден, което е прецедент в историята на България.

След 9 години Румен Радев ще излезе от президентството и официално Илияна Йотова ще стане първата жена държавен глава на България. Какво казва протоколът?

През парадния вход на Президентството двамата ще излязат от сградата. Пред нея Йотова ще изпрати Румен Радев. А в социалните мрежи вече има инициативи за неговото изпращане. Очакванията са съвсем скоро той да обяви свой политически проект, с който да участва на предсрочните избори.

Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.

На проведените през ноември 2016 г. избори е избран за президент на Република България. Полага клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпва в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.

През ноември 2021-ва те печелят отново изборите на балотаж и започват втори мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.

А сега техният втори мандат ще бъде довършен само от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има свой заместник.

Публичният образ на Илияна Йотова започва в ролята на журналист. След това тя става част от партийните структури на БСП. Именно там започва да гради партийната си кариера. На "Позитано" е до 2016 година. Става депутат, след това и евродепутат. През последните 9 години е вицепрезидент на България.