МВР оборудва криминалистите с техника за 4 милиона лева

Всички областни дирекции на МВР и прилежащите им районни управления получиха нови комплекти фототехника за полицейска регистрация. Доставката е част от мащабен проект на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на обща стойност над 4.1 милиона лева, финансиран по фонд "Вътрешна сигурност", показва справка в публичните регистри на вътрешното министерство.

Въпреки че официалната цел на финансирането е гръмко формулирана като "предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията", на практика средствата се използват за технологично обновяване на базови административни дейности – заснемане и регистриране на лица.

Изпълнител на поръчката за фототехниката е дружеството "Джи Ди Ар Системс" ЕООД, с което ГДНП подписа договор през септември 2025 година. Според официалната информация от МВР, техниката вече е разпределена по места и е в процес на въвеждане в експлоатация. Експерт-криминалистите в цялата страна, включително в Русе, ще използват новото оборудване за създаване на по-качествени дигитални досиета.

Липсващите компоненти

Фотоапаратите обаче са само първата стъпка. За да заработи системата ефективно, са необходими и специализирани работни станции. От МВР признават, че доставката на компютърни конфигурации и мултифункционални устройства все още "предстои". Това създава риск от временно технологично разминаване, при което новите камери може да чакат в кашоните съвместимия хардуер за обработка на данните.

Проектът "Дигитализация на експертно-криминалистическата дейност" цели да замени остарелите методи за събиране на доказателства с модерни дигитални аналози, което би трябвало да ускори разследванията и обмена на данни между службите в Европейския съюз.