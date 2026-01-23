  • Instagram
БНБ пусна в обращение първата колекционерска монета в евро СНИМКИ
Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение първата колекционерска монета в евро. Тя е сребърна и е посветена на 125-годишнината от първия електрически трамвай в България. Тиражът е 5000 броя, а цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лв.).

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на институцията и на четири каси в касовия център в София на ул. "Михаил Тенев" № 10. Всеки клиент ще може да купи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. Монетите не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

