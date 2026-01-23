  • Instagram
Отиде си Калин Терзийски

Отиде си Калин Терзийски
На 55 години си отиде писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му.

"Приятели,

Вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят.Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа Светослав Терзийски в своя профил във Фейсбук.

#калин терзийски

