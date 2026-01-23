Ползи или щети ще донесе Съветът за мир за България

Създаването на т.нар. Съвет за мир беше голяма изненада. Бившият външен министър Наджеда Нейнски вече коментира в „Твоят ден” дали това е международен договор, който трябва да се ратифицира, или акт на самостоятелна воля на изпълнителната власт на САЩ. Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват.Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир. „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток”, допълни той.

Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.

Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той.

Българското участие в Съвета за мир на Тръмп коментираха и Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи и Мариян Карагьозов от Института по балканистика към БАН.

Според Милен Керемедчиев за България няма никакви външнополитичски ползи от участието ѝ в Съвета за мир. Той обясни, че причините за това са няколко. „На първо място Доналд Тръмп е пожизнен председател на този Съвет. Второ, той има пълните права да налага вето върху всяко едно решение на Съвета, тоест американският президент еднолично ще решава, трето - голяма част от тези решения могат да са в противоречие с резолюции на ООН”, каза той.

„Ако България не участва финансово, както каза Росен Желязков, то как ще участваме? Ние по какъв начин ще сме съпричастни с плана за възстановяване на Газа, който в момента е сложен на масата?”, запита Керемедчиев.

Мариян Карагьозов коментира реакцията на Европа. По думите му тя е доста хладна и това се дължи на факта, че първоначално се говореше за борд за мир, който да е съсредоточен върху въпроса за решаване на хуманитарната ситуация в Газа, докато това, което накрая беше представено е много по-общо и е опит за създаване на паралелно ООН с много по-малка легитимност, заяви Карагьозов.

Експертът коментира и структурата на Съвета за мир на Тръмп. По думите му на всяко ниво липсва демократична легитимност, защото това са хора директно посочени от американската администриция и никой не ги е одобрявал. „За голяма част от световното обществено мнение те нямат демократична легитимност”, посочи Карагьозов и каза, че още не е ясно дали Израел признава и ще бъде съгласен да работи с този Съвет за мир.

Милен Керемедчиев допълни, че към момента Израел са се изказали позитивно единствено за Николай Младенов, като за останалата структура на Съвета за мир все още няма официално становище.

Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде. „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

Василев каза още, че темата дали Радев ще ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

По думите на Стефанова Василев „говори като партиен пропагандатор”. Тя сподели, че ако човек е политически анализатор, не би си позволил да защитава така Румен Радев.

„Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.

Василев изрази несъгласие с тази теза и допълни, че гражданите ще решат на изборите какви да били действията на Радев през годините.