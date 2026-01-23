Проф. Кантарджиев: В големите градове на страната ситуацията е предепидемична

Имаме нормално развиваща се грипна ситуация. Броят на заболелите в нашата страна е по-малък от броя на заболелите за същия период миналата година. Това каза епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС .

В големите градове на страната ситуацията е предепидемична. "Това се дължи освен на по-бавното развитие на грипната епидемия тази година поради климатичните особености – дългата и топла хубава есен, и на това, че във възрастовата група над 65 години имаме много по-малко болни в сравнение с предходни години, защото всички ваксини, предвидени по програмата на Министерство на здравеопазването, бяха сложени. Който трябваше да се ваксинира се ваксинира, а всички останали имат подръка антивирусно лекарство. Всичко това пречи на бурното разпространение на епидемията“, обясни епидемиологът.

Кога ще настъпи пикът на грипната вълна зависи от ръста на броя на заболелите през следващата седмица, обясни той. В момента най-голям е броят им в област Габрово – 272 на 10 000 души. "Много правилно колегите там не въведоха драстични епидемични мерки, защото направиха анализ, че заболелите деца от 5 до 14-годишна възраст не са много и няма нужда да се прекратяват или изнасят учебните занятия дистанционно“, отбеляза проф. Кантарджиев.

В някои от европейските държави пикът на грипната вълна вече е преминал. Анализите там показват, че ваксините са имали достатъчно протективно действие и срещу новия щам на грипния вирус, обясни епидемиологът. "Анализът, който направи Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм, говори, че ваксината действа много добре срещу грип А, Н3 – фактически около 40-50% протекция за влизане в болници, което е сравнимо с предишните години“, поясни той.

Противоепидемичните мерки срещу сезонния грип са две групи – нефармакологични и фармакологични.

"Най-хубавото лекарство е масовата ваксинация. Програмата на Министерството тази година беше изпълнена на 95% и мисля, че това е много добре за възрастните. Всички ваксини, които бяха по аптеките за свободно купуване, бяха купени. Надявам се догодина да имаме програма за ваксинация и на децата“, допълни проф. Кантарджиев.

За разлика от всички останали респираторни инфекции, грипът има много кратък инкубационен период – в рамките на един ден, и се развива много бързо. "В рамките на два до три часа от пълно здраве повишаваш температура. Инфекциозната температура, която трябва да изостри вниманието на лекаря и на пациента, е над 38.2 градуса. Много бързо се появяват болки по мускулите, по ставите, адинамия. Характерни са главоболие, сухота в гърлото и суха непродуктивна кашлица, болки в очните ябълки и дразнене от светлина“, изброи специалистът.

При приемане на антивирусен препарат подобрението настъпва още на следващия ден. "Обикновено в рамките на 24-48 часа вече се чувстваш много по-добре и не заразяваш никого. Не направиш ли това, чакаш усложненията. Усложненията най-често са възпаление на белия дроб с бактериален произход“, поясни проф. Кантарджиев.

Лекарствените средства срещу грип могат да се използват и профилактично, допълни той.

Проф. Кантарджиев подчерта, че приемът на имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция са противопоказни. "Голяма част от увредите на организма, които се причиняват при една системна тежка вирусна инфекция като грип и COVID, се дължат на самия вирус, на засягането на клетките на организма и отделянето на оксидативни продукти. Друга част от увредите, тежките усложнения, обикновено се дължат на изкривен имунен отговор – т.нар. цитокинова или брадикинова буря. Подобни симптоми се явяват и при тежките грипни състояния, когато човек има нужда от лечение в болница и допълнително подаване на кислород. Вместо да защитава генетичната уникалност на човешкия организъм, имунитетът се обръща срещу него, отделяйки голямо количество възпалителни вещества, които спомагат възпалителния отговор. В такъв момент стимулирането на имунитета може да има не само вредно, а дори пагубно действие на човешкия организъм“, обясни той.