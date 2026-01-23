САЩ прекратиха връзките си със СЗО, посочвайки 'раздута бюрокрация' и провали по време на пандемията

Съединените щати официално се оттеглиха от Световната здравна организация (СЗО), като посочиха като причина това, което определиха като „раздута и неефективна бюрокрация“ и провали, които са навредили на американската общественост, особено по време на пандемията от COVID-19. В съвместно изявление държавният секретар Марко Рубио и министърът на здравеопазването Кенеди уточниха, че всички американски финансирания и персонал за инициативите на СЗО са прекратени. Оттук нататък ангажиментът на САЩ ще бъде ограничен изключително до управление на процеса на оттегляне и осигуряване на общественото здраве в страната. В изявлението се подчертава, че САЩ ще продължат да водят глобалните здравни усилия чрез директни двустранни партньорства, вместо чрез СЗО, с цел по-фокусирани, прозрачни и резултатно ориентирани инициативи.

Обявяването на решението отбелязва, че оттеглянето изпълнява обещание на президента Тръмп от първия му ден в длъжност чрез Изпълнителна заповед 14155, отговаряйки на това, което администрацията определи като лошо управление на критична информация и спъване на действията по време на пандемията. В изявлението организацията е обвинена, че следва политизирана програма, повлияна от държави, враждебни на интересите на САЩ, като същевременно подкопава основната си мисия. Добавя се, че СЗО отказва официално да признае оттеглянето, не връща американското знаме, поставено на нейния централeн офис, и твърди, че САЩ дължат компенсация.

Решението е представено като начин за коригиране на дългогодишни несправедливости и бюрократични неефективности. Изтъква се човешкият и икономическият разход за американците – загубени животи в домове за възрастни хора, засегнати малки предприятия заради ограничения и провали в общественото здраве – като основателна причина за оттеглянето. Администрацията подчертава, че бъдещите усилия на САЩ в глобалното здравеопазване ще се съсредоточат върху партньорства, които дават осезаеми резултати, а не върху поддържането на организация, която смята за непоправимо дефектна.

Тази стъпка следва по-широка политика на президента Тръмп, формализирана по-рано този месец, за оттегляне на САЩ от международни организации, конвенции и договори, които се считат за противоречащи на американските интереси. Президентските меморандуми очертават излизането от 35 организации извън ООН и 31 структури на ООН, включително ключови органи като Департамент за икономически и социални въпроси на ООН, Международната комисия по международно право, Международния търговски център, Комисията по мирно строителство, ООН Енергия, Фондът за население на ООН и ООН Вода. Изявлението подчертава, че тези стъпки са част от по-широкото усилие за приоритет на суверенитета, сигурността и общественото здраве на САЩ.