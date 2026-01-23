Костадинов: Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от този кабинет

Настоящият кабинет и настоящето Народно събрание нямат никакво нито морално, нито законово право да правят подобни неща. Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от кабинет и Народно събрание, които не се ползват с доверието на българското общество Това трябва да бъде направено от следващ кабинет и следващо Народно събрание. Това каза лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в отговор на журналистически въпрос за участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп.

Няма нищо по-хубаво от един такъв подобен провал, самото Народно събрание е провал и ако самото НС беше тръгнало нещо подобно в последния момент със среднощни гласувания, щеше да се стигне до ексцесии. Хубавото е, че и в самото разпадащо се управляващо мнозинство няма единомислие по този въпрос. Трябва колкото се може по-скоро това Народно събрание да престане да работи, защото очевидно то може да произвежда само скандали и да създава напрежение в обществото. Най-доброто, което може да стане в момента е да отидем на избори колкото се може по-скоро, посочи той.

Ние искаме изборният процес да бъде максимално прозрачен, отбеляза той.

Според Костадинов "мъртвите души" са емигрантите. По думите му трябва да се реши въпроса с постоянното и настоящото жителство. Като дойдат местни избори, реални хора са прехвърляни от едно населено място на друго, за да гласуват. Хора, които не са виждали дори населеното място отиват и гласуват и тук по-скоро говорим за едни хора, които се прехвърлят като добитък от едно на друго място, отбеляза той.