Напрежението расте: Американски кораби се насочват към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи сериозно предупреждение към Иран, заявявайки, че страната е под стриктно наблюдение и че „масивен флот“ е изпратен към региона на Персийския залив. Говорейки пред журналисти на борда на Air Force One в четвъртък след завръщането си от Световния икономически форум в Давос, Тръмп подчерта, че всяко агресивно действие от страна на Техеран ще предизвика тежка реакция. „Ако обесите тези хора, ще бъдете ударени по-силно, отколкото някога сте били. Това ще направи действията ни срещу иранската ядрена програма да изглеждат като дреболии“, каза той.

Тръмп добави, че САЩ са изпратили голяма флотилия към региона като предпазна мярка, отбелязвайки: „Може би няма да се наложи да я използваме… имаме много кораби, насочени в тази посока, просто в случай, че се наложи. Имаме голяма флотилия в тази посока и ще видим какво ще се случи.“ Последни медийни съобщения показват, че самолетоносачът USS Abraham Lincoln заедно със своя ударен контингент е пренасочен от учения в Южнокитайско море към Западна Азия. Данни за движението на корабите показват, че самолетоносачът е преминал през Малакския пролив във вторник, което го позиционира на няколко дни път от Залива.

Докато Тръмп изрази надежда, че по-нататъшни военни действия няма да са необходими, той подчерта, че САЩ ще действат, ако Иран възобнови ядрената си програма, предупреждавайки: „Ако го направят, това ще се случи отново.“ Коментарите на президента идват след въздушни удари на САЩ срещу ирански ядрени обекти през юни 2025 г. по време на 12-дневен конфликт между Израел и Техеран.

Прочети повече: Операция „Изгряващ лъв“: Защо и как Израел нападна Иран

Иранските официални лица отговориха остро. Външният министър Абас Арагчи подчерта, че въоръжените сили на страната ще реагират „с всичко, което имаме“, ако бъдат нападнати. Арагчи определи предупреждението не като заплаха, а като трезва реалност, посочвайки, че пълномащабен конфликт би бил продължителен, изключително разрушителен и би засегнал целия регион и глобалното население.

В очакване на възможни удари от САЩ, Иран затвори въздушното си пространство миналата седмица. Междувременно дипломати от държави от Залива, както и от Западна и Източна Азия, според съобщения, са призовали Тръмп да избегне военна ескалация.

Иран едновременно се справя с вътрешни безредици. Страната е свидетел на едни от най-големите антиправителствени протести от Ислямската революция през 1979 г. Правозащитни организации съобщават за поне 4519 жертви и над 26,300 ареста по време на демонстрациите, въпреки че точните данни все още се проверяват.