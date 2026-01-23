  • Instagram
България е първа в Европа по износ на черен хайвер

България е първа в Европа по износ на черен хайвер
България е на първо място е Европа по износ на черен хайвер. Това съобщи доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките.

Износът се осъществява на квотен принцип и се контролира се Министерството на околната среда и водите. В България определени фирми получават квоти за износ на този продукт, допълни доц. Райков.

Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света.

Наскоро - от 1 януари 2026 г., влезе в сила безсрочната забрана за риболов на всички есетрови видове в българския

Основните причини за статута им на застрашени видове са унищожаването на местообитанията, прекъсването на миграционните коридори, замърсяването на водите, бракониерството и незаконната търговия с хайвер.

Институтът по океанология във Варна ще изследва по проект есетровите риби и тяхната миграция, както и местата за изхвърляне на хайвера. Видовете се маркират с различни "тагове" и чрез сателитно наблюдение се уточнява кои са критичните места за размножаване, предаде Фокус.

6 вида са есетровите риби, два от които са напълно изчезнали. 4 вида са критично застрашени, а част от тях са така наречените диадромни риби - мигриращи видове, които се движат между сладководни (Дунав) и соленоводни (Черно море) местообитания.

