Снежна блокада в десетки окръзи на Турция

Източна Турция продължава да е обхваната от студено време и обилни снеговалежи, предизвикващи затруднения в наземния и въздушния транспорт и усложнена ситуация в десетки окръзи, съобщават турски медии.

По информация на ТРТ Хабер аварийни екипи продължават работата по разчистването на снега и повторното отваряне на пътищата до общо 147 населени места в североизточните окръзи Карс, Агръ, Тунджели, Ерзинджан и Ерзурум. Заради обилни снеговалежи за днешния ден е наложена забрана за излизане на моторизирани куриери на територията на окръг Сивас, който също се намира в Североизточна Турция.


За усложнена ситуация заради обилните снеговалежи от последните дни се съобщава и в много от окръзите в Югоизточна Турция, като по информация на ТРТ Хабер част от пътищата в намиращия се на турско-сирийската граница окръг Шанлъурфа са затворени за движение за тежкотоварни камиони. В същото време в. „Биргюн“ съобщава, че заради обилните снеговалежи и намалената видимост част от полетите от летището в югоизточния град Диарбекир са били отменени.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни снеговалежи във всички окръзи в Югоизточна Турция с изключение на окръг Ван, както и за окръзите Сивас и Кайсери.

#Турция

