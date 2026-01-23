Първите преговори САЩ-Украйна-Русия от началото на войната започват в Абу Даби

Делегации от Съединените щати, Украйна и Русия пристигат в Абу Даби за първите тристранни преговори от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Срещата, която трябва да започне в петък, е първият случай, в който представители и на трите държави ще седнат на една маса, за да обсъждат въпроси на сигурността, свързани с войната.

Потвърждението за разговорите дойде в ранните часове на петък след консултации в Кремъл между руския президент Владимир Путин, специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп. Съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков определи тези разговори като конструктивни и заяви, че страните са се договорили да свикат първата сесия на тристранна работна група по въпросите на сигурността в Обединените арабски емирства.

Подробности за дневния ред и формата на срещата не бяха оповестени публично. Остава неясно и дали украински и руски представители ще проведат преки разговори помежду си. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че консултациите се очаква да продължат два дни.

Американската делегация в Абу Даби е водена от Уиткоф и Къшнър, а Русия е представена от екип начело с генерал Игор Костюков, директор на руското военно разузнаване ГРУ. Преговорите се провеждат на фона на засилени дипломатически усилия от страна на администрацията на Тръмп, чиито пратеници пътуват между Киев и Москва с цел постигане на споразумение. Критиците предупреждават, че темпото и посоката на тези усилия крият риск Украйна да бъде притисната към неблагоприятна сделка. По-рано през седмицата Тръмп заяви, че и Путин, и Зеленски биха постъпили „глупаво“, ако не успеят да се договорят.

Говорейки на Световния икономически форум в Давос в четвъртък, Уиткоф каза, че преговорите са близо до резултат, но призна, че остава един основен нерешен въпрос, без да дава подробности. Зеленски, който също беше в Давос, заяви, че бъдещето на териториите в Източна Украйна, окупирани от руските сили, остава спорно, въпреки че по-широките мирни предложения са почти финализирани. Контролът върху територии последователно се посочва от двете страни като основната пречка. Путин настоява Украйна да се откаже от части от Донецка област, които все още са под контрола на Киев, приблизително 20 процента от региона. Зеленски категорично отхвърля всякакви териториални отстъпки за земи, които Украйна е задържала от 2022 г. след продължителни и тежки боеве.

Москва настоява още Украйна да се откаже от стремежа си за членство в НАТО и изключва присъствието на сили на алианса на украинска територия след евентуално мирно споразумение. Зеленски заяви, че Украйна е готова на компромис, но подчерта, че и Русия трябва да бъде готова да направи отстъпки. Той добави, че следвоенните гаранции за сигурност между Вашингтон и Киев са принципно готови, но ще изискват ратификация и в двете страни, ако бъде постигнато споразумение.

Зеленски направи тези изявления след закрита среща с Тръмп в Давос. В остро изказване пред форума украинският президент разкритикува европейските лидери за това, което определи като пасивност, обвинявайки ги, че чакат насоки от Вашингтон, вместо да действат самостоятелно по въпроса за Украйна и други глобални кризи. Той каза, че е отправил същото предупреждение в Давос и преди година, но Европа все още не е успяла да засили собствената си способност за действие.

Тръмп, говорейки пред журналисти по време на полета си обратно към Вашингтон, определи срещата си със Зеленски като положителна и заяви, че украинският лидер е изразил желание войната да приключи. В същото време Тръмп отбеляза, че подобни разговори и в миналото не са водили до резултат. Той твърди, че както Киев, така и Москва искат споразумение и че отстъпки се обсъждат от всички страни, като добави, че основната спънка остават границите, въпрос, който блокира напредъка от месеци.

Тръмп допълни, че със Зеленски са обсъдили и хуманитарната ситуация в Украйна през зимата, докато руските удари продължават да нанасят щети на енергийната инфраструктура. Той описа положението на цивилното население като изключително тежко, отбелязвайки, че големи части от Киев и други големи градове са преживели прекъсвания на електрозахранването и отоплението на фона на продължаващите атаки, но въпреки това продължават да устояват.