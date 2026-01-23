Тръмп оттегли поканата към Канада за създадения от него 'Съвет за мира'

Доналд Тръмп е оттеглил поканата към Канада да участва в създадения от него глобална „Съвет за мира“ - инициатива, която той представи като нов механизъм за разрешаване на международни конфликти, т.нар. "ООН 2".

В публикация в социалната мрежа Truth Social в четвъртък Тръмп се обърна директно към канадския премиер Марк Карни, като заяви, че поканата към Канада да се присъедини към това, което той описа като „най-престижния съвет от лидери, събиран някога“, се отменя. Посланието ясно показва, че Канада вече няма да бъде разглеждана като потенциален участник в инициативата.

Тръмп за първи път представи идеята за „Съвет за мира“ по време на Световния икономически форум в Давос, като го описа като един от най-значимите международни органи в историята. Той посочи, че структурата ще бъде председателствана лично от него и първоначално я представи като временен орган, натоварен с надзор върху управлението и възстановяването на Газа.

По думите на Тръмп държавите, които желаят постоянно членство, трябва да внесат по 1 млрд. щатски долара всяка – сума, равняваща се приблизително на 920 млн. евро или около 1,8 млрд. лева. Именно това финансово изискване се превърна в основна спорна точка за редица потенциални участници.

Докато много лидери от либералните демокрации още от самото начало отказаха да се ангажират с инициативата, Канада първоначално даде сигнали за отвореност. Преди срещата в Давос, Карни заяви, че страната е приела идеята принципно, но подчерта, че властите все още не са разгледали подробностите, включително как ще функционира органът и как ще бъде финансиран. Той добави, че Канада би искала всякакви финансови ангажименти да имат „максимален ефект“.

Малко по-късно канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан уточни, че Отава няма намерение да плати изискваната вноска от 1 млрд. долара за постоянно място. Той също така посочи, че първоначално платформата е била представена като временна, което допълнително е засилило канадските опасения относно нейната структура и предназначение.

Напрежението между Тръмп и Карни стана по-видимо именно в Давос. В реч във вторник канадският премиер говори за „разрив“ в досегашния, основан на правила, глобален ред, като го свърза с конфронтационния подход на Тръмп. На следващия ден американският президент отвърна в собственото си изказване, че „Канада съществува благодарение на Съединените щати“, и предупреди Карни да има това предвид, когато прави публични изявления. В четвъртък Карни отговори, че Канада не оцелява заради САЩ, а просперира благодарение на собствената си национална сила.

Нито канцеларията на канадския премиер, нито Белият дом коментираха незабавно решението на Тръмп, когато бяха потърсени от Reuters в четвъртък вечерта.

По-късно, говорейки в Швейцария, Тръмп заяви, че след като платформата бъде напълно създадена, тя ще може да действа в широк мащаб и ще го прави в сътрудничество с Организацията на обединените нации. Създаването на този орган вече е споменато и в резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с мирния план на Тръмп за Газа. Говорителят на ООН Роландо Гомес уточни, че всяко ангажиране на организацията ще бъде строго ограничено до рамките на тази резолюция.

Сред държавите, посочени като членове на платформата, са България, Аржентина, Бахрейн, Мароко, Пакистан и Турция. Други близки съюзници на САЩ, включително Великобритания, Франция и Италия, са дали да се разбере, че на този етап не възнамеряват да се присъединят към инициативата.