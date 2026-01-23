  • Instagram
Везенков поведе Олимпиакос към нов успех в Евролигата

Везенков поведе Олимпиакос към нов успех в Евролигата
Българският национал Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от баскетболната Евролига за мъже. Гърците записаха 15-и успех за редовния сезон и след 23 мача заемат четвъртото място в класирането със само една победа зад израелския Апоел Тел Авив.

Везенков бе най-полезен в мача с коефициент +20. Той игра само 25:55 минути, но наниза 19 точки и спечели пет борби. Най-резултатен за турците бе Пи Джей Дозиър с 16 точки.

Олимпиакос до голяма степен си реши мача още в първата четвъртина, като българският национал откри сметката си с единствената си тройка за 11:2 след 3:18 минути игра. Той вкара последния кош в частта за 25:13 и въпреки че турците се върнаха в играта, Олимпиакос отново увеличи оборотите и спечели.


Лий Сейбън вкара поредни кошове и съкрати пасива на Анадолу Ефес на 61:63 в средата на последната четвъртина, но Уокър Томас, Тайрик Джоунс, Везенков и Тайсън Уорд вкараха Олимпиакос в нова серия и тя окончателно откъсна гърците от домакините си в "Тюрксел Баскетбол Сентър".

Поражението остави Анадолу Ефес на последно място в класирането с шест победи и 18 поражения.

#Александър Везенков

