Отличиха най-скъпите градове в България: Ето кои са те

Тази година в най-новата класация на онлайн платформата Numbeo - една от най-големите в света база данни за стандарт на живот, Българската столица София тази година е на 301-во място в света по високи цени, които жителите плащат за основните жизнени потребности, в това число хранителни и други потребителски стоки, комунални услуги, транспорт и различни други услуги, както и наем на жилище, съобщава БТА.

В европейската класация столицата е на 170 място по стандарт на живот. Ето кои са останалите градове в класацията:

Световна класация

Останалите четири български града, намерили място в тазгодишната класация за най-скъпи места за живеене, са Варна (324-то място), Бургас (342-ро място), Пловдив (352-ро) и Стара Загора (414-о място).

Най-скъп град за живот в света през 2026 г., също както и през миналата година, остава Ню Йорк. Това се дължи в най-голяма степен на високите наеми там. На второ и трето място се нареждат Цюрих и Женева в Швейцария.

Регионална класация

От Numbeo отчитат, че българската столица е на 14-о място в Източна Европа по високи цени. От 54 града, включени в регионалната класация за Източна Европа, Стара Загора е на 50-о място, Пловдив е на 32-ро, а Бургас на 28-о място.

Най-евтини градове в света през 2026 г., според данните на „Нумбео“, са три града в Индия - Коимбатор, Лакнау и Патна, където животът е с близо 90% по-евтин, отколкото в Ню Йорк.