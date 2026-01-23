Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен вътрешен министър

Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев направи безпрецедентна заявка за масова кадрова чистка в системата на МВР, ако отново оглави ведомството. В ефира на "Здравей, България" по NOVA той изрази пълна готовност да поеме поста в нов служебен кабинет и да започне управлението си с директна атака срещу сегашните ръководители на полицията по места.

"Бих приел да бъда служебен вътрешен министър", заяви Демерджиев, като веднага уточни първите си стъпки: "При хипотеза, в която стана служебен министър, бих освободил всички областни директори на полицията."

Подобна предварителна закана за "обезглавяване" на областните дирекции, още преди да е издаден указ за назначаване, е ясен сигнал за готвен твърд курс от страна на президентската институция към структурите за сигурност.

Политическият проект на Радев – "Национална кауза"

Демерджиев не скри, че действа в пълен синхрон с президента Румен Радев, потвърждавайки слуховете за създаването на нов политически субект около държавния глава.

"Доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава", посочи бившият министър и прогнозира категоричен успех на евентуална партия на президента. Според Демерджиев страхът в сегашното парламентарно мнозинство е видим, защото техният "пълен контрол" е към края си.

Скандалът "Давос" и изолацията на България

Бившият правосъден министър остро критикува и действията на премиера в оставка Росен Желязков, който вчера в Давос подписа учредителната харта на инициирания от Доналд Тръмп "Съвет за мир". България се оказа единствената държава от ЕС, освен Унгария на Виктор Орбан, която се присъедини към този формат, бойкотиран от големите западни сили.

"Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка 'Магнитски'", коментира Демерджиев. Според него е недопустимо премиер в оставка да взима такива дългосрочни геополитически решения "на тъмно", без дебат в Народното събрание. Той подчерта, че поканата от Тръмп е била към президента Радев, който е отказал именно заради липсата на легитимност на властта в момента.

Атака срещу прокуратурата

Демерджиев не пропусна да атакува и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, наричайки го "изведен от закона".

"Много съдебни състави потвърдиха това – той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление", заяви той, изразявайки увереност, че Конституционният съд скоро ще се произнесе по казуса.