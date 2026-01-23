Дървена ваканция в четири общини в Русенско заради поледицата

Истински зимен хаос скова Русенска област днес, след като поледицата превърна тротоарите и улиците в опасни пързалки. Бедствената ситуация принуди кметовете на четири общини да обявят 23 януари (петък) за неучебен ден, докато травматологичните кабинети в града едва поемат потока от пострадали.

Над 100 души са потърсили спешна помощ в русенските болници след падания върху леда само за последното денонощие, предаде БНТ.

Травматолозите в УМБАЛ "Канев" и УМБАЛ "Медика" работят под екстремно натоварване, обработвайки десетки фрактури и контузии на граждани, които не са успели да се придвижат безопасно по заледените настилки.

Спешни административни мерки

Заради усложнената обстановка, учебните занятия са отменени в общините Русе, Бяла, Две могили и Сливо поле. Мярката засяга и село Обретеник в община Борово. Новината беше потвърдена от началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, цитирана от БТА.

"Мярката е превантивна, с цел да се предотврати възникването на инциденти и да се гарантира безопасността на гражданите," заявиха от Община Русе. Въпреки това, детските градини и яслите остават отворени, като решението дали да пуснат децата си е оставено в ръцете на родителите.

Безплатен транспорт вместо почистени улици?

В опит да намали автомобилния трафик и риска от катастрофи, местната администрация въведе извънредни мерки. Всички линии на градския транспорт в Русе возят пътници безплатно днес. Паралелно с това, паркирането в платените зони и общинските паркинги също е без такса.

Остава въпросът доколко мярката за безплатно паркиране е ефективна, при положение че Пътна полиция и институциите призовават гражданите да ограничат пътуванията си до минимум. На телефон 112 са подадени над 110 сигнала, свързани с поледицата в региона, съобщиха от областната администрация.

Синоптиците обещават облекчение на ситуацията едва в началото на следващата седмица, когато се очаква рязко затопляне с температури до 14 градуса.