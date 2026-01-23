След 9 години на поста: Днес Радев излиза от президентството

Конституционният съд ще проведе заседание в петък по образуваното дело по повод оставката на президента Румен Радев, който безпрецедентно я подаде на 19 януари.

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова. След като се произнесе КС, вицепрезидентът може да стане президент и да продължи процедурата по назначаване на служебно правителство, което от своя страна да се погрижи да организира предстоящия предсрочен вот.

Днес от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Във вторник от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че оставката на Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Президентът съобщи за решението си в обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. Вицепрезидентът Илияна Йотова е на крачка да стане първата жена президент на България.