Ще има ли нов опит в парламента за разглеждане на промените в Изборния кодекс

Парламентът да разгледа на първо четене промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет, предвижда приетата от депутатите програма за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на институцията.

Предлага се Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) на Европейската комисия. Във връзка с това се предвижда отмяна на действаща разпоредба, в която е предвидено Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да води Национален регистър на превозните средства. Така агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на България.

В дневния ред е и ратификация на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г.

Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол, а в него да участват министрите в оставка - на културата Мариaн Бачев, на земеделието и храните Георги Тахов и на енергетиката Жечо Станков.

Вчера депутатите не заседаваха, след като три проверки установиха липса на кворум в пленарната зала. Идеята на управляващите беше да включат в програмата второто четене на промени в Изборния кодекс (ИК), с част от които се предвижда въвеждане на гласуване със сканиращи оптични устройства.

В кулоарите на парламента в четвъртък председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев каза, че парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) ще продължи да бойкотира кворума в пленарната зала, ако има опит да се включи като точка в дневния ред Изборният кодекс. Видяхме, че вече има внесено искане от „Има такъв народ“ второто четене на ИК да бъде включено като точка в утрешното пленарно заседание, обясни той.