Лидерите на страните от ЕС се събраха на извънредно заседание в Брюксел

Лидерите на страните членки на Европейския съюз се събраха на извънредно заседание в Брюксел тази вечер. Основните теми са две. Едната е учреденият днес Съвет за мир, начело с Доналд Тръмп, който трябва да доведе до успешен завършек мирния план за ивицата Газа, а по желание на американския президент - да решава всички конфликти по света. А втората тема е отношенията със Съединените щати заради кризата около Гренландия.

Полският премиер Доналд Туск заяви на влизане в заседанието, че това е най-критичният момент в трансатлантическите отношения и затова единството на Европейския съюз в запазването им е "безценно":

"Това е единственият начин да избегнем тези много странни проблеми, които имаме днес в международната политика. Абсолютно съм уверен, че притискането не е добър метод за отношенията с нашите трансатлантически партньори. Изградихме ЕС, за да не може притискането да е основен метод в политиката."

"Когато Европа е единна, тогава е и уважавана", заяви от своя страна президентът на Франция Еманюел Макрон.

Датската премиерка Мете Фредериксен за пореден път категорично отхвърли възможността за каквито и да било преговори за суверенитета на Гренландия като съставна част на Кралство Дания. Червените линии в преговорите със САЩ тя определи така:

"Мисля, за всички е ясно, че сме суверенна държава и това не подлежи на преговори, защото това е част от най-основните демократични ценности. Разбира се, можем да обсъждаме със Съединените щати как да укрепим сътрудничеството си в сигурността в Арктическия регион. Работим в много тясно сътрудничество, но трябва да го правим с уважение, без заплахи един към друг. Разбира се, надявам се да намерим политическо решение в рамките на демокрацията и сътрудничеството ни като съюзници."

"Готови сме за много непредвидимост, така че трябва да разискваме планове за различни сценарии", каза върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас на влизане на заседанието на европейските лидери. Тя обаче каза, че трябва да се фокусираме върху продължаващата война в Украйна.

"Не виждаме никакви отстъпки от страна на Русия", подчерта тя и допълни, че обтегнатите отношения между ЕС и САЩ облагодетелстват само противниците им. Тя добави, че отношенията не са същите, но Щатите все още са съюзник.

Междувременно от правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в неформалното заседание на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата държавните и правителствените ръководители ще обсъдят последните развития в трансатлантическите отношения, както и ще координират по-нататъшните си действия.