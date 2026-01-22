Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг. Пробата на родната атлетка от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. е тествана повторно и в нея е открито забранено вещество - остарин глюкоронид.

Международната агенция за контрол (ITA) обяви 7 положителни резултата след повторно анализиране на проби, взети по време на Рио 2016, сред които този на литовския щангист Ауримас Дидзбалис, носител на бронзов медал в кат. до 94 кг, както и на бразилския джудист Рафаел Аугусто Бузакарини - девети в кат. до 100 кг.

Засегнатите спортисти вече са получили уведомление за неблагоприятните си резултати и сега имат право да поискат анализ на проба "Б". По време на процедурата те ще бъдат временно отстранени от съответните си международни федерации, обясняват от ITA.

Всички положителни резултати се дължат на наличието на вещества, забранени в списъка на Световната антидопингова агенция през 2016 г., а тяхното откриване е заради въвеждането на нови методи за локализирането им, които не са били налични в момента, в който са били подложени на контрол от акредитираната по това време лаборатория, съобщи btvsport.bg.

Сред най-големите

Родена на 18 май 1984 г. в София, Лалова е сред най-успешните български лекоатлетки. В дългата си кариера, която прекрати през 2024 г., тя има европейско злато на 100 м в Хелзинки (Финландия) през 2012 г. и множество национални титли и рекорди.

Участник е на 5 олимпийски игри - Атина (2004), Пекин (2008), Лондон (2012), Рио де Жанейро (2016) и Токио (2021). В Бразилия Лалова стигна до полуфиналите на 100 м и завърши осма на 200 м.

Член е на Комисията на атлетите към Световната атлетика (World Athletics) и Европейската атлетика (European Athletics).

Ивет е омъжена за италианеца Симоне Колио - бивш атлет, нейн физиотерапевт, треньор и най-голям фен. Двамата се венчаха през 2013 г. Имат син Тиаго, който ще навърши 2 годинки на 24 април.

